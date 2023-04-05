"Челсі" зустрівся з "Ліверпулем": як зіграв Мудрик (відео)

Команди голів не забивали

У вівторок, 4 квітня, відбувся матч 8 туру чемпіонату Англії сезону 2022/23 "Челсі" — "Ліверпуль". Напередодні лондонський клуб звільнив Грема Поттера з посади головного тренера.

Зустріч відбулася у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" та завершилася з рахунком 0:0. Про це повідомляє пресслужба Синіх у Twitter.

Команди не зуміли забити за два тайми. Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик вийшов на заміну на 78-й хвилині, але активними діями в атаці не відзначився. До речі, Синімі керував у цьому поєдинку Бруно Сальтора.

За версією sofascore, українець отримав за гру 6,7 бала, нижче ніж 9 гравців основи.

Відеоогляд матчу "Челсі" — "Ліверпуль":

Нагадаємо, через агресивну трансферну політику в "Челсі" на контракті перебуває багато футболістів, що призвело до побутових проблем. Наприклад, Мудрику навіть довелося переодягатися в коридорі через переповнену роздягальню.

Раніше повідомлялося, що Михайло зробив першу результативну дію у "Челсі". Це сталося у 27-му турі АПЛ у матчі проти "Лестера" (3:1). На рахунку українця асист.