Официально: Мудрик получил нового тренера в "Челси"

Лондонский клуб вернул в свои ряды легенду

"Челси", где выступает украинский вингер Михаил Мудрик, объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности тренера команды после увольнения его предшественника Грэма Поттера.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 44-летний специалист будет работать до конца текущего сезона. Летом 2023 года коллектив возглавит новый наставник.

Это уже второй приход Лэмпарда на тренерский мостик "Челси" после работы с командой в 2019-2021 годах. При нем Синие не выигрывали трофеев, хотя дошли до финала Кубка Англии 2020 года.

"Челси" - "Ливерпуль". Обзор матча

В нынешнем сезоне специалист работал с "Эвертоном", где выступает другой украинский футболист Виталий Миколенко, но был уволен 23 января 2023 года.

Сообщалось, что "Челси" видел экс-наставника "Баварии" Юлиана Нагельсманна новым рулевым команды, но по данным СМИ, тот не желает браться за новую работу до лета 2023 года. Другим кандидатом считается бывший главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино.

Позже появилась информация, что экс-наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике может стать новым главным тренером "Челси", который сейчас занимает 11-е место в английской Премьер-лиге.

Вследствие обилия новых футболистов "Челси" начал испытывать бытовые проблемы. Например, Мудрику даже пришлось переодеваться в коридоре из-за переполненной раздевалки команды.