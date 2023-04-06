17-летний украинец из сельского клуба стал футболистом шестикратного чемпиона Англии

Игрок будет выступать в английском клубе

Украинский "Колос" объявил о переходе своего 17-летнего футболиста Тимура Тутерова в "Сандерленд". Он стал следующим украинским игроком в Англии после трансфера Ильи Забарного в "Борнмут" зимой 2023 года.

Об этом сообщает официальный сайт клуба из села Ковалевка Киевской области. Нападающий выступал за команду "Колоса" в возрасте до 19 лет.

Тутеров начал играть в ее составе еще в 15-летнем возрасте, когда в сезоне 2020/2021 провел восемь матчей, выходя на замену, но голов не забивал.

"Металлист" — "Колос". Видеообзор матча

В следующей кампании юный футболист провел еще восемь матчей за юношескую команду "Колоса", в которых также выходил на замену, и отметился одним голом.

В текущем сезоне Тутеров сумел забить семь мячей в 15 поединках юношеского чемпионата. Нападающему удалось дважды попасть в заявку первой команды клуба, но на поле выйти ему не удалось.

"Сандерленд" шесть раз в своей истории становился чемпионом Англии. Сейчас "Черные Коты" выступают во втором по рангу дивизионе страны, где занимают 12-е место из 24-х.

Ранее "Шахтер" подписал венесуэльского вундеркинда Кевина Келси всего за 100 тыс. евро.

Перед этим донецкий клуб продал в английский "Челси" украинского вингера Михаил Мудрика за 100 млн евро.