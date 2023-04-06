Футболіст забив феноменальний гол із 66 метрів (відео)

Навіщо бігти до чужого штрафного майданчика, якщо можна забити гол ударом зі своєї половини поля

У матчі Кубка Лібертадорес був забитий гол із 66 метрів. Раніше в Аргентині футболіст ударом з льоту та в дотик забив гол із центру поля.

Про це повідомляє пресслужба південноамериканського кубка у Twitter. Незвичайним взяттям воріт відзначився півзахисник "Расінга" Матіас Рохас.

У поєдинку чилійського "Ньюбленсе" та аргентинського "Расінгу" все вирішив гол Рохаса, який вразив ворота суперників ударом зі своєї половини поля. У другому таймі Герреро подвоїв перевагу гостей.

Відеоогляд матчу "Ньюбленсе" – "Расінг":

Ця перемога вивела "Расінг" на перше місце у групі А Кубка Лібертадорес. Разом з аргентинцями та чилійцями у квартеті представлені еквадорський "Аукас" та бразильський "Фламенго".

Раніше повідомлялося, що лондонський "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, вилетів із Ліги Європи, пропустивши шалений гол із центру поля.

Нагадаємо, днями український футболіст Євген Макаренко своїм голом приніс угорському клубу "Фехервар" нічию у матчі проти "Ференцвароша", який очолює екстренер збірної росії Станіслав Черчесов.