Футболист забил феноменальный гол с 66 метров (видео)

Зачем бежать к чужой штрафной, если можно забить гол ударом со своей половины поля

В матче Кубка Либертадорес был забит гол с 66 метров. Ранее в Аргентине футболист ударом с лета и в касание забил гол с центра поля.

Об этом сообщает пресс-служба южноамериканского кубка в Twitter. Необычным взятием ворот отметился полузащитник "Расинга" Матиас Рохас.

В поединке чилийского "Ньюбленсе" и аргентинского "Расинга" все решил гол Рохаса, который поразил ворота соперников ударом со своей половины поля. Во втором тайме Герреро удвоил преимущество гостей.

Видеообзор матча "Ньюбленсе" – "Расинг":

Эта победа вывела "Расинг" на первое место в группе А Кубка Либертадорес. Вместе с аргентинцами и чилийцами в квартете представлены эквадорский "Аукас" и бразильский "Фламенго".

Ранее сообщалось, что лондонский "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, вылетел из Лиги Европы, пропустив безумный гол с центра поля.

Напомним, на днях украинский футболист Евгений Макаренко своим голом принес венгерскому клубу "Фехервар" ничью в матче против "Ференцвароша", который возглавляет экс-тренер сборной россии Станислав Черчесов.