Чемпионат Украины по футболу, 20 тур: результаты и видеообзоры матчей

Тур продлится три игровых дня

В пятницу, 7 апреля, матчем "Ворскла" — "Ингулец" начнется 20-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2022/23. Накануне в украинском футболе прогремел слух о договорной игре с участием последних.

С расписанием всех матчей 20-го тура УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральной игре уик-энда встретятся "Шахтер" и "Металлист".

Расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины

Пятница, 7 апреля

15:00. "Ворскла" — "Ингулец"

Суббота, 8 апреля

13:00. "Динамо" — "Минай"

13:00. "Кривбасс" — "Заря"

14:00. "Шахтер" — "Металлист"

15:00. "Рух" — "Верес"

Воскресенье, 9 апреля

13:00. "Днепр-1" — "Львов"

13:00. "Александрия" — "Черноморец"

15:00. "Колос" — "Металлист 1925"

Турнирное положение команд в УПЛ по итогам 19 тура

С результатами и видеообзорами матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, главный тренер "Миная" Владимир Шаран не подбирал слов, комментируя слова журналиста Сергея Болотникова о том, что матч его команды против "Ингульца" в 19 туре УПЛ мог иметь договорной характер.