Чемпионат Украины по футболу, 20 тур: результаты и видеообзоры матчей
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Тур продлится три игровых дня
В пятницу, 7 апреля, матчем "Ворскла" — "Ингулец" начнется 20-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2022/23. Накануне в украинском футболе прогремел слух о договорной игре с участием последних.
С расписанием всех матчей 20-го тура УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральной игре уик-энда встретятся "Шахтер" и "Металлист".
Расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины
Пятница, 7 апреля
15:00. "Ворскла" — "Ингулец"
Суббота, 8 апреля
13:00. "Динамо" — "Минай"
13:00. "Кривбасс" — "Заря"
14:00. "Шахтер" — "Металлист"
15:00. "Рух" — "Верес"
Воскресенье, 9 апреля
13:00. "Днепр-1" — "Львов"
13:00. "Александрия" — "Черноморец"
15:00. "Колос" — "Металлист 1925"
С результатами и видеообзорами матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.
Напомним, главный тренер "Миная" Владимир Шаран не подбирал слов, комментируя слова журналиста Сергея Болотникова о том, что матч его команды против "Ингульца" в 19 туре УПЛ мог иметь договорной характер.