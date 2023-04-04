Шаран призвал клуб подать в суд

Наставник "Миная" Владимир Шаран прокомментировал информацию журналиста Сергея Болотникова о том, что матч его команды против "Ингульца" в украинской Премьер-лиге (УПЛ) мог иметь договорной характер.

В комментарии FanDay специалист призвал свой клуб подать на Болотникова в суд. По его мнению, в этой ситуацию поступать по-другому нельзя.

"Та вы что?! Ни**ра себе! Болотников такое сказал? У меня чуть инфаркт не случился, а он говорит договорной матч. Это просто бред! Таких пи***ов, что пишут такую х***ю, надо гноить!", — убежден Шаран.

Тренер пообещал сгноить журналиста, а также отметил, что вместо того чтобы поднимать украинский футбол, "они пытаются опустить" его имидж и — клуба.

"Минай" - "Ингулец". Видео голов и обзор матча

"Договорняки с первых минут видно! Какие три в три?! Это не 90-е, чтобы три в три ху**ить! О чем он говорит? Я всю свою карьеру честным и порядочным путем построил, у меня и в мыслях никогда [договорняков] не было.

"Мельник сам не может объяснить, почему он руки вытянул, у него помутнение произошло. Он убитый ходит три дня, я уже не знаю, что с ним делать. Парень очень расстроен", — признался Шаран.

В Telegram-канале KDK сам Болотников уточнил, что распространенная им информация была не в том, что команды организовали "слив", а в том, что "внутри украинского футбола все говорят, что это "слив".

Накануне журналист сообщил, что получил сигнал от "футбольных, знающих людей" про "очень убедительные слухи" о том, что в матче 19-го тура УПЛ "Минай" проиграл дома "Ингульцу" 1:2 в обмен на победу над ним в игре первого круга.

Ранее появились подозрения о том, что матч "Ужгород" — "Кремень" в рамках Первой лиги Украины мог быть договорным. Перед этим глава комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка утверждал, что Украинская ассоциация футбола начала сотрудничать с полицией в вопросе договорных матчей.