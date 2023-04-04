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"Таких пі***ів треба гноїти!": тренер "Миная" обматюкав журналіста у відповідь на чутки про можливий "договірняк"

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Шаран не скупився на вирази Новина оновлена 04 квітня 2023, 20:04
Шаран не скупився на вирази. Фото ФК Минай

Шаран закликав клуб подати до суду

Наставник "Миная" Володимир Шаран прокоментував інформацію журналіста Сергія Болотнікова про те, що матч його команди проти "Інгульця" в українській Прем’єр-лізі (УПЛ) міг мати договірний характер.

У коментарі FanDay фахівець закликав свій клуб подати на Болотнікова до суду. На його думку, в цій ситуації чинити інакше не можна.

"Та ви що?! Ні**ра собі! Болотніков таке сказав? У мене трохи інфаркт не трапився, а він каже договірний матч. Це просто маячня! Таких пі***ів, що пишуть таку х***ю, треба гноїти! ", — переконаний Шаран.

Тренер пообіцяв згноїти журналіста, а також зазначив, що замість того, щоб піднімати український футбол, "вони намагаються опустити" його імідж і — клубу.

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"Договірняки з перших хвилин видно! Які три в три?! Це не 90-ті, щоб три в три ху**ити! Про що він говорить? Я всю свою кар’єру чесним і порядним шляхом побудував, у мене і в думках ніколи [договірняків] не було.

Мельник сам не може пояснити, чому він руки витягнув, у нього помутніння сталося. Він убитий три дні ходить, я вже не знаю, що з ним робити. Хлопець дуже засмучений", — зізнався Шаран.

У Telegram-каналі KDK сам Болотніков уточнив, що поширена ним інформація була не в тому, що команди організували "злив", а в тому, що "всередині українського футболу всі кажуть, що це злив".

Напередодні журналіст повідомив, що отримав сигнал від "футбольних людей, які знають" про "дуже переконливі чутки" про те, що в матчі 19-го туру УПЛ "Минай" програв удома "Інгульцю" 1:2 в обмін на перемогу над ним в грі першого кола.

Раніше з’явилися підозри про те, що матч "Ужгород" — "Кремінь" в рамках Першої ліги України міг бути договірним. Перед цим голова комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка стверджував, що Українська асоціація футболу розпочала співпрацювати з поліцією у питанні договірних матчів.

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#Футбол #УПЛ #Володимир Шаран #Договірний матч #ФК Інгулець #ФК Минай #Сергій Болотников