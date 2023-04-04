Шаран закликав клуб подати до суду

Наставник "Миная" Володимир Шаран прокоментував інформацію журналіста Сергія Болотнікова про те, що матч його команди проти "Інгульця" в українській Прем’єр-лізі (УПЛ) міг мати договірний характер.

У коментарі FanDay фахівець закликав свій клуб подати на Болотнікова до суду. На його думку, в цій ситуації чинити інакше не можна.

"Та ви що?! Ні**ра собі! Болотніков таке сказав? У мене трохи інфаркт не трапився, а він каже договірний матч. Це просто маячня! Таких пі***ів, що пишуть таку х***ю, треба гноїти! ", — переконаний Шаран.

Тренер пообіцяв згноїти журналіста, а також зазначив, що замість того, щоб піднімати український футбол, "вони намагаються опустити" його імідж і — клубу.

"Минай" — "Інгулець". Відео голів та огляд матчу

"Договірняки з перших хвилин видно! Які три в три?! Це не 90-ті, щоб три в три ху**ити! Про що він говорить? Я всю свою кар’єру чесним і порядним шляхом побудував, у мене і в думках ніколи [договірняків] не було.

Мельник сам не може пояснити, чому він руки витягнув, у нього помутніння сталося. Він убитий три дні ходить, я вже не знаю, що з ним робити. Хлопець дуже засмучений", — зізнався Шаран.

У Telegram-каналі KDK сам Болотніков уточнив, що поширена ним інформація була не в тому, що команди організували "злив", а в тому, що "всередині українського футболу всі кажуть, що це злив".

Напередодні журналіст повідомив, що отримав сигнал від "футбольних людей, які знають" про "дуже переконливі чутки" про те, що в матчі 19-го туру УПЛ "Минай" програв удома "Інгульцю" 1:2 в обмін на перемогу над ним в грі першого кола.

Раніше з’явилися підозри про те, що матч "Ужгород" — "Кремінь" в рамках Першої ліги України міг бути договірним. Перед цим голова комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка стверджував, що Українська асоціація футболу розпочала співпрацювати з поліцією у питанні договірних матчів.