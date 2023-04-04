В Італії воротар пропустив абсурдний гол (відео)

Таке щодня не побачиш

Кумедний випадок стався у матчі італійської Серії С (група А). Раніше повідомлялося, що в Італії рефері зарахував найганебніший гол в історії.

У поєдинку 35-го туру першості "Альбінолеффе" — "Мантова" воротар господарів Андреа Паньо допустив феєричний ляп. Про це повідомляє пресслужба "Мантови" в Instagram.

На 63-й хвилині поєдинку при рахунку 0:1 на користь гостей кіпер та захисник "Альбінолеффе" не порозумілися і в простій ігровій ситуації подарували ганському форварду "Мантови" Девісу Менсе м’яч. Нападник забив гол та забезпечив своїй команді важливі три очки. Виглядало це незвично і кумедно.

Відео голу Девіса Менси у матчі "Альбінолеффе" — "Мантова":

Повний відеоогляд матчу "Альбінолеффе" — "Мантова":

Примітно, що "Альбінолеффе" та "Мантова" є сусідами в турнірній таблиці і займають 18-те та 17-те місця у лізі відповідно. Обидві команди за три тури до закінчення чемпіонату перебувають у зоні вильоту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у жіночій Лізі чемпіонів футболістка "Арсеналу" забила супергол, який, схоже, претендуватиме на звання найкращого у 2023 році. Нещодавно чоловіча команда Канонірів примудрилася вилетіти з Ліги Європи, пропустивши феноменальний гол із центру поля.