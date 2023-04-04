В Италии вратарь пропустил абсурдный гол (видео)

Такое не каждый день увидишь

Забавный случай произошел в матче итальянской Серии С (группа А). Ранее сообщалось, что в Италии рефери засчитал самый позорный гол в истории.

В поединке 35-го тура первенства "Альбинолеффе" — "Мантова" вратарь хозяев Андреа Паньо допустил феерический ляп. Об этом сообщает пресс-служба "Мантовы" в Instagram.

На 63-й минуте поединка при счете 0:1 в пользу гостей кипер и защитник "Альбинолеффе" не нашли общий язык и в простой игровой ситуации подарили ганскому форварду "Мантовы" Девису Менсе мяч. Нападающий забил гол и обеспечил своей команде важные три очка. Выглядело это необычно и забавно.

Видео гола Девиса Менсы в матче "Альбинолеффе" — "Мантова":

Полный видеообзор матча "Альбинолеффе" — "Мантова":

Примечательно, что "Альбинолеффе" и "Мантова" являются соседями в турнирной таблице и занимают 18-е и 17-е места в лиге соответственно. Обе команды за три тура до окончания чемпионата находятся в зоне вылета.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в женской Лиге чемпионов футболистка "Арсенала" забила супергол, который, похоже, будет претендовать на звание лучшего в 2023 году. Недавно мужская команда Канониров умудрилась вылететь из Лиги Европы, пропустив феноменальный гол с центра поля.