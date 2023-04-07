"Ми навряд чи повернемо Крим": колишній футболіст "Динамо" змінив свою думку (відео)

Форвард 5 років тому вважав, що Україна не поверне Крим

Колишній форвард "Динамо" та збірної України Артем Кравець поділився думкою про тимчасовий окупований Крим, звільнення якого активно обговорюється на найвищому рівні.

Відповідний коментар Кравця доступний на YouTube-каналі Вацко Live. Футболіст у 2018 році заявляв, що Україна назавжди втратила Крим, а зараз він вважає, що ЗСУ можуть звільнити півострів від окупантів.

– У 2018 році ти казав, що ми навряд чи повернемо Крим. Твоя думка змінилася?

– Зараз змінилася.

– Чому?

– Тому що ЗСУ.

Я завжди був обережний у цьому питанні. Я не хотів спілкуватися на тему, в якій я не тямлю. Я ніколи не заглиблювався у цю тему.

Навіть зараз, стежачи за новинами 24 години на добу, ми ніколи не дізнаємося про всю правду. Ми ніколи не дізнаємося про реальну ситуацію, що відбувається.

Полягло стільки наших найкращих людей, що інші не погодяться, щоби щось нам не повернули, – сказав Кравець.

Нагадаємо, Кравець завершив кар’єру у 2023 році. Останнім клубом українця був турецький "Сакар’яспор". 33-річний Артем провів 23 матчі за національну команду та відзначився 7 голами.

Раніше повідомлялося, що 17-річний українець перейшов до англійського клубу.

Нагадаємо, Михайло Мудрик отримав нового тренера у "Челсі".