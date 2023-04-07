"Мы вряд ли вернем Крым": бывший футболист "Динамо" поменял свое мнение (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3627
Форвард 5 лет тому назад считал, что Украина не вернет Крым
Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец поделился мнением о временном оккупированном Крыму, освобождение которого активно обсуждается на высшем уровне.
Соответствующий комментарий Кравца доступен на YouTube-канале Вацко Live. Футболист в 2018 году заявлял, что Украина навсегда потеряла Крым, а сейчас он считает, что ВСУ могут освободить полуостров от оккупантов.
– В 2018 году ты говорил, что мы вряд ли вернем Крым. Твое мнение изменилось?
– Сейчас изменилось.
– Почему?
– Потому что ВСУ.
Я всегда был осторожен в этом вопросе. Я не хотел общаться на тему, в которой я не разбираюсь. Я никогда не углублялся в эту тему.
Даже сейчас, следя за новостями 24 часа в сутки, мы никогда не узнаем всю правду. Мы никогда не узнаем реальную ситуацию, что происходит.
Полегло столько наших лучших людей, что другие не согласятся, чтобы что-то нам не вернули, – сказал Кравец.
Напомним, Кравец завершил карьеру в 2023 году. Последним клубом украинца был турецкий "Сакарьяспор". 33-летний Артем провел 23 матча за национальную команду и отметился 7 голами.
Ранее сообщалось, что 17-летний украинец перешел в английский клуб.