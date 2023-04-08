Футболист "Шахтера" схватил соперника за пах: его девушка недавно "разнесла" УПЦ МП (видео)

Игрок нанес сопернику болезненное повреждение

В субботу, 8 апреля, состоялся центральный матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 "Шахтер" — "Металлист". В этом поединке жестоким фолом "отметился" полузащитник Горняков Дмитрий Топалов, девушка которого Ирина Селезнева недавно прославилась благодаря эмоциональной речи возле Киево-печерской лавры.

Соответствующий момент попал в видеотранcляцию матча на Setanta Sports УПЛ. Игра прошла в Ужгороде на стадионе "Авангард" и завершилась со счетом 1:0 в пользу дончан.

Под занавес поединка Топалов, который вышел на замену во втором тайме вместо Дмитрия Крыськива, далеко отпустил мяч на фланге, после чего схватил защитника Юрия Романюка за пах. Игрок "Металлиста" скривился от боли, а рефери зафиксировал фол и назначил штрафной удар в сторону ворот Горняков.

Полное видео матча "Шахтер" — "Металлист":

Ранее Селезнева рассказала, что Дмитрий постепенно переходит на украинский язык, при этом девушка Топалова уже четыре года общается исключительно на украинском. Со всеми результатами и видеообзорами матчей 20-го тура чемпионата Украины можно ознакомиться у нас на сайте.