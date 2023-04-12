Украинского футболиста, толкнувшего девушку-арбитра, настигла карма (видео)

Игрок потерял работу из-за эмоций во время матча

Футбольный клуб "Полесье" досрочно прекратил сотрудничество с центральным защитником Вадимом Черваком, который в матче против "Металлурга" З (1:2) накинулся на девушку-арбитра Софию Причину.

Игрок получил прямую красную карточку, а после матча извинился. Тем не менее "Полесье" приняло жесткую позицию и уволило футболиста, передает пресс-служба клуба в Instagram.

Сообщается, что после досадного инцидента в воскресном матче против "Металлурга", к которому был причастен игрок Червак, руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение о досрочном расторжении контракта и прекращении сотрудничества с данным футболистом.

"Официальная позиция футбольного клуба "Полесье" — клуб считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает каких-либо проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров", — гласит заявление команды.

Ранее футболист "Динамо" заявил, что женщины-арбитры не должны работать на матчах мужских команд.

Напомним, президент бразильского клуба подрался с рефери на матче Кубка Бразилии.