Украинского футболиста, толкнувшего девушку-арбитра, настигла карма (видео)
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Игрок потерял работу из-за эмоций во время матча
Футбольный клуб "Полесье" досрочно прекратил сотрудничество с центральным защитником Вадимом Черваком, который в матче против "Металлурга" З (1:2) накинулся на девушку-арбитра Софию Причину.
Игрок получил прямую красную карточку, а после матча извинился. Тем не менее "Полесье" приняло жесткую позицию и уволило футболиста, передает пресс-служба клуба в Instagram.
Сообщается, что после досадного инцидента в воскресном матче против "Металлурга", к которому был причастен игрок Червак, руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение о досрочном расторжении контракта и прекращении сотрудничества с данным футболистом.
"Официальная позиция футбольного клуба "Полесье" — клуб считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает каких-либо проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров", — гласит заявление команды.
Ранее футболист "Динамо" заявил, что женщины-арбитры не должны работать на матчах мужских команд.
Напомним, президент бразильского клуба подрался с рефери на матче Кубка Бразилии.