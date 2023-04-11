"Глупое и вонючее": Бывший футболист сборной Украины поставил Леоненко на место

Левченко коротко прокомментировал слова Леоненко про Зинченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на слова экс-форварда "Динамо" Виктора Леоненко об защитнике "Арсенала" и национальной команды Александре Зинченко, который на днях провалил матч против "Ливерпуля" (2:2) в АПЛ.

Соответствующий пост Левченко разместил на своей странице в Twitter. Леоненко, в частности, раскритиковал Александра за слезы на скамейке запасных.

"Какое же оно глупое и вонючее", — написал Левченко.

"Я думал, что у меня нет тайн в футболе. Оказывается, я еще многого не знаю, видимо. Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Вот я увидел. Я не знаю, Зинченко МХАТ заканчивал или нет, надо проверить. Почему это не вызывает отвращения у болельщиков, вообще у людей. Человек сидит и ноет просто. Мне кажется, он единственный. Я не видел, чтобы кто-то еще плакал на скамейке запасных", — сказал Леоненко после матча "Ливерпуль" — "Арсенал".

Зинченко не сдержал эмоций на скамейке запасных

Ранее Леоненко уже подвергал критике Зинченко. Недавно он заявил, что Александр якобы покупает хвалебные материалы в СМИ о себе в Украине.

Напомним, недавно "Зина" поблагодарил российский клуб.