"В Украине он точно платит": Леоненко выдвинул странные обвинения Зинченко

Бывший футболист считает игрока "Арсенала" слишком переоцененным

Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко заявил, что защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, который уже успел побыть капитаном Канониров, платит украинским СМИ за статьи о себе.

Соответствующее заявление Леоненко доступно на fanday.net. Виктор заявил, что даже знает, кому платит Зинченко за лестные статьи о себе, однако говорить на публику это не стал.

"Сейчас просто это модная модель [играть на фланге защиты со смещением в центр]. Пользуясь случаем, передаю привет Вацко, который говорил, что я не разбираюсь в футболе. Я считаю, что футбол никуда не ушел, и быстрее Блохина и Беланова никто еще не бегал.

Зинченко просто везучий. С чего вы взяли, что в Англии о нем пишут не трактористы? Может, он платит за статьи о себе, я ж не знаю. В Украине он точно платит, я даже знаю кому, но говорить не буду. Однако я за это не виню Зинченко.

Пишут, что он "супер", а смотришь на статистику – один гол и два ассиста. У нас такие, как Вацки, любят смотреть на таблицы, где Арсенал идет на первом месте, и делать выводы. А если брать конкретно Вацко, то он просто читает иностранную прессу [о Зинченко] и пересказывает ее", — сказал Леоненко.

"Арсенал" показал все действия Александра Зинченко в матче с "Кристалл Пэлас" (4:1)

Ранее Зинченко "отомстил" футболисту "Спортинга" прямо во время матча Лиги Европы. К слову, Пушкари проиграли португальцам и вылетели из еврокубков.