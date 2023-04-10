Зинченко стал антигероем матча с "Ливерпулем": украинцу досталось от фанатов (видео)

Защитник "Арсенала" провел неудачную игру

"Арсенал" упустил победу на выезде против "Ливерпуля" в 30-м туре английской Премьер-лиги, что привело к критике со стороны фанатов в адрес украинского футболиста гостей Александра Зинченко, которого ранее переоцененным назвал экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко.

Как сообщает Телеграф, лондонцы выигрывали 2:1 к концу игры благодаря голам Мартинелли и Жезуса, но хозяева сравняли счет на 87-й минуте матча. Это Трент Александр-Арнольд прокинул мяч между ног Зинченко, после чего его подачу точным ударом замкнул Фирмино. Позже украинец был заменен.

"Ливерпуль" - "Арсенал". Видео голов и обзор матча

В итоге соперники сыграли вничью 2:2. "Арсенал" остается лидером чемпионата, но его ближайший преследователь "Манчестер Сити", который отстает на шесть очков при лучшей разнице мячей, еще имеет матч в запасе и принимает конкурента на своем поле.

Ошибка Зинченко привела к критике украинца со стороны фанатов. "Зинченко причинил нам много вреда", "Зинченко уничтожил Трент", "Зинченко — лучший левый защитник мира" (сарказм — прим. Телеграф), "Продайте Зинченко и Габриэла", — написали некоторые пользователи соцсетей.

Другие болельщики вспомнили, что украинец несколько лет выступал в составе за конкурента "Арсенала": "Агент "Манчестер Сити", "Официально: Зинченко — легенда "Сити".

Авторитетный портал Whoscored поставил защитнику среднюю оценку среди всех игроков его клуба — 6,6. Шестеро из 13 его партнеров по команде, которые выходили на поле, получили лучшие оценки.

Ранее Зинченко выразил благодарность своему бывшему клубу "Уфа" из россии, однако отметил, что сейчас ничего не хочет слышать об рф.

Перед этим он мастерски совершил реванш против соперника в матче Лиги Европы, однако его команда не сумела выйти в четвертьфинал Лиги Европы, пропустив редкий гол с центра поля.