"Ман Сити" назло Зинченко поставил "Ливерпуль" на колени (видео)

Главная звезда Сити Эрлинг Холанд пропускал игру из-за травмы

В субботу, 1 апреля, состоялся центральный матч 29-го тура чемпионата Англии сезона 2022/23 "Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Накануне Горожане пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, победив в двухматчевом противостоянии РБ Лейпциг.

Встреча, проходившая в Манчестере на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 4:1 в пользу МС. Об этом сообщает пресс-служба манчестерского клуба в Twitter.

Счет в игре открыл "Ливерпуль". На 17-й минуте Мохаммед Салах после скидки партнера расстрелял ворота хозяев. Через 10 минут Хулиан Альварес после прострела Грилиша сравнял счет. В дебюте второго тайма Горожане дважды поразили ворота Красных — отметились Кевин Де Брейне и Илкай Гюндоган, под занавес второго тайма Джек Грилиш отметился сам, доведя счет до разгромного.

Полный видеобзор матча:

Эта победа позволила МС (64 очка) приблизиться к "Арсеналу" украинца Александра Зинченко (69) в турнирной таблице АПЛ, "Ливерпуль" (42) — шестой.

Напомним, по итогам жеребьевки 1/4 финалу "Ман Сити" досталась мюнхенская "Бавария".

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