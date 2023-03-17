Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

Лучшие 8 команд Европы разыграют титул

В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Накануне определились 8 команд, которые сумели пройти в 1/4 финала главного еврокубка.

По итогам церемонии жеребьевки стали известны все пары 1/4 финала ЛЧ, а также потенциальные соперники в 1/2 финала. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На этой стадии турнира не было посева или запретов, так что вместе могли сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.

Участники 1/4 финала Лиги чемпионов:

"Бавария" (Германия)

"Бенфика" (Португалия)

"Интер" (Италия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Милан" (Италия)

"Наполи" (Италия)

"Реал" (Испания)

"Челси" (Англия)

Результаты жеребьевки 1/4 финала

"Реал" — "Челси"

"Интер" — "Бенфика"

"Манчестер Сити" — "Бавария"

"Милан" — "Наполи"

Результаты жеребьевки 1/2 финала

"Милан"/"Наполи" — "Интер"/"Бенфика"

"Реал"/"Челси" — "Манчестер Сити"/"Бавария"

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 1/10 и 16/17 мая, а финал состоится 10 июня.

Ранее донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги Европы, пропустив от "Фейеноорда" семь голов. Кроме того, "Арсенал" украинца Александра Зинченко сенсационно вылетел из еврокубков, уступив "Спортингу".