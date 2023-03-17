Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала
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Лучшие 8 команд Европы разыграют титул
В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Накануне определились 8 команд, которые сумели пройти в 1/4 финала главного еврокубка.
По итогам церемонии жеребьевки стали известны все пары 1/4 финала ЛЧ, а также потенциальные соперники в 1/2 финала. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
На этой стадии турнира не было посева или запретов, так что вместе могли сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.
Участники 1/4 финала Лиги чемпионов:
- "Бавария" (Германия)
- "Бенфика" (Португалия)
- "Интер" (Италия)
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Милан" (Италия)
- "Наполи" (Италия)
- "Реал" (Испания)
- "Челси" (Англия)
Результаты жеребьевки 1/4 финала
"Реал" — "Челси"
"Интер" — "Бенфика"
"Манчестер Сити" — "Бавария"
"Милан" — "Наполи"
Результаты жеребьевки 1/2 финала
"Милан"/"Наполи" — "Интер"/"Бенфика"
"Реал"/"Челси" — "Манчестер Сити"/"Бавария"
Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 1/10 и 16/17 мая, а финал состоится 10 июня.
Ранее донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги Европы, пропустив от "Фейеноорда" семь голов. Кроме того, "Арсенал" украинца Александра Зинченко сенсационно вылетел из еврокубков, уступив "Спортингу".