Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу

Найкращі 8 команд Європи розіграють титул

У п’ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. Напередодні визначилися 8 команд, які зуміли пройти до 1/4 фіналу головного єврокубку.

За підсумками церемонії жеребкування стали відомі всі пари 1/4 фіналу ЛЧ, а також потенційні суперники у 1/2 фіналу. Про це повідомляє пресслужба Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

На цій стадії турніру не було посіву чи заборон, тож разом могли зійтися представники однієї асоціації чи клуби, які зустрічалися на груповому етапі.

Учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

"Баварія" (Німеччина)

"Бенфіка" (Португалія)

"Інтер" (Італія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Мілан" (Італія)

"Наполі" (Італія)

"Реал" (Іспанія)

"Челсі" (Англія)

Результати жеребкування 1/4 фіналу

"Реал" — "Челсі"

"Інтер" — "Бенфіка"

"Манчестер Сіті" — "Баварія"

"Мілан" — "Наполі"

Результати жеребкування 1/2 фіналу

"Мілан"/"Наполі" — "Інтер"/"Бенфіка"

"Реал"/"Челсі" — "Манчестер Сіті"/"Баварія"

Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 11 та 12 квітня, матчі-відповіді — 18 та 19 квітня. Півфінали будуть зіграні 1/10 та 16/17 травня, а фінал відбудеться 10 червня.

Раніше донецький "Шахтар" вилетів із Ліги Європи, пропустивши від "Феєнорда" сім голів. Крім того, "Арсенал" українця Олександра Зінченка сенсаційно вилетів із єврокубків, поступившись "Спортінгу".