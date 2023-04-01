"Ман Сіті" на зло Зінченку поставив "Ліверпуль" на коліна (відео)

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У суботу, 1 квітня, відбувся центральний матч 29-го туру чемпіонату Англії сезону 2022/23 "Манчестер Сіті" — "Ліверпуль". Напередодні Городяни пробилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, перемігши у двоматчевому протистоянні РБ Лейпциг.

Зустріч, що проходила у Манчестері на стадіоні "Етіхад", завершилася з рахунком 4:1 на користь МС. Про це повідомляє пресслужба манчестерського клубу у Twitter.

Рахунок у грі відкрив "Ліверпуль". На 17-й хвилині Мохаммед Салах після пасу партнера розстріляв ворота господарів. Через 10 хвилин Хуліан Альварес після прострілу Гріліша зрівняв рахунок. У дебюті другого тайму Городяни двічі вразили ворота Червоних — відзначилися Кевін Де Брейне та Ілкай Гюндоган, а під завісу другого тайму Джек Гріліш відзначився сам, довівши рахунок до розгромного.

Повний відеоогляд матчу:

Ця перемога дозволила МС (64 очки) наблизитися до "Арсенала" українця Олександра Зінченка (69) у турнірній таблиці АПЛ, "Ліверпуль" (42) — шостий.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування 1/4 фіналу "Ман Сіті" дісталася мюнхенська "Баварія".

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