Захисник "Арсеналу" провів невдалу гру

"Арсенал" втратив перемогу на виїзді проти "Ліверпуля" в 30-му турі англійської Прем’єр-ліги, що призвело до критики з боку фанатів на адресу українського футболіста гостей Олександра Зінченка, якого раніше переоціненим назвав ексфорвард "Динамо" Віктор Леоненко.

Як повідомляє Телеграф, лондонці вигравали 2:1 до кінця гри завдяки голам Мартінеллі та Жезуса, але господарі зрівняли рахунок на 87-й хвилині матчу. Це Трент Олександр-Арнольд прокинув м’яч між ніг Зінченка, після чого його подачу влучним ударом замкнув Фірміно. Пізніше українця замінили.

"Ліверпуль" – "Арсенал". Відео голів та огляд матчу

Зрештою суперники зіграли внічию 2:2. "Арсенал" залишається лідером чемпіонату, але його найближчий переслідувач "Манчестер Сіті", який відстає на шість очок за кращої різниці м’ячів, ще має матч у запасі та приймає конкурента на своєму полі.

Помилка Зінченка призвела до критики українця з боку фанів. "Зінченко завдав нам багато шкоди", "Зінченка знищив Трент", "Зінченко — найкращий лівий захисник світу" (сарказм — прим. Телеграф), "Продайте Зінченка та Габріела", — написали деякі користувачі соцмереж.

Інші вболівальники згадали, що українець кілька років виступав у складі за конкурента "Арсеналу": "Агент "Манчестер Сіті", "Офіційно: Зінченко — легенда "Сіті".

Авторитетний портал Whoscored поставив захиснику середню оцінку серед усіх гравців його клубу – 6,6. Шестеро із 13 його партнерів по команді, які виходили на поле, отримали кращі оцінки.

Раніше Зінченко висловив подяку своєму колишньому клубу "Уфа" з росії, однак зазначив, що зараз нічого не хоче чути про рф.

Перед цим він майстерно зробив реванш проти суперника в матчі Ліги Європи, проте його команда не зуміла вийти до чвертьфіналу Ліги Європи, пропустивши нечастий гол із центру поля.