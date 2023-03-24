"В Україні він точно платить": Леоненко висунув дивні звинувачення Зінченку

Колишній футболіст вважає гравця "Арсеналу" надто переоціненим

Колишній форвард "Динамо" Віктор Леоненко заявив, що захисник "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко, який уже встиг побути капітаном Каноніров, платить українським ЗМІ за статті про себе.

Відповідна заява Леоненка доступна на fanday.net. Віктор заявив, що навіть знає, кому платить Зінченко за статті про себе, проте говорити на публіку це не став.

"Зараз просто це модна модель [грати на фланзі захисту зі зміщенням до центру]. Користуючись нагодою, передаю привіт Вацку, який казав, що я не розуміюсь на футболі. Я вважаю, що футбол нікуди не пішов, і швидше за Блохіна і Бєланова ніхто ще не бігав.

Зінченко просто везучий. Чому ви взяли, що в Англії про нього пишуть не трактористи? Може він платить за статті про себе, я ж не знаю. В Україні він точно платить, я навіть знаю кому, але не говоритиму. Проте я за це не звинувачую Зінченка.

Пишуть, що він "супер", а дивишся на статистику – один гол і два асисти. У нас такі, як Вацки, люблять дивитися на таблиці, де "Арсенал" йде на першому місці, і робити висновки. А якщо брати саме Вацка, то він просто читає іноземну пресу та переказує її", — сказав Леоненко.

"Арсенал" показав усі дії Олександра Зінченка у матчі з "Кристал Пелас" (4:1)

Раніше Зінченко "помстився" футболісту "Спортінга" прямо під час матчу Ліги Європи. До речі, Пушкарі програли португальцям і вилетіли з єврокубків.