"Дурне та смердюче": Колишній футболіст збірної України поставив Леоненка на місце

Левченко коротко прокоментував слова Леоненка про Зінченка

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко відреагував на слова ексфорварда "Динамо" Віктора Леоненка про захисника "Арсеналу" та національної команди Олександра Зінченка, який днями провалив матч проти "Ліверпуля" (2:2) в АПЛ.

Відповідний пост Левченко розмістив на своїй сторінці у Twitter. Леоненко, зокрема, розкритикував Олександра за сльози на лаві запасних.

"Яке ж воно дурне і смердюче", — написав Левченко.

"Я думав, що у мене немає таємниць у футболі. Виявляється, я ще багато не знаю, мабуть. Ви коли-небудь взагалі бачили, щоб футболіст на лаві запасних плакав? Ось я побачив. Я не знаю, Зінченко МХАТ закінчував чи ні, треба перевірити. Чому це не викликає огиди у вболівальників, взагалі у людей. Людина сидить і ниє просто. Мені здається, вона єдина. Я не бачив, щоб хтось ще плакав на лаві запасних", — сказав Леоненко після матчу "Ліверпуль" — "Арсенал".

Зінченко не дотримав емоцій на лаві запасних

Раніше Леоненко вже критикував Зінченка. Нещодавно він заявив, що Олександр буцімто купує хвалебні матеріали у ЗМІ про себе в Україні.

Нагадаємо, нещодавно "Зіна" подякував російському клубу.