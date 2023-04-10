Скандал в матче чемпионата Украины: футболист толкнул в спину женщину-арбитра (видео)

Игрок уже извинился за свой поступок

Во время матча украинской Первой лиги против запорожского "Металлурга" футболист "Полесья" Вадим Червак толкнул в спину женщину-арбитра. Совсем "Динамо" Владислав Ванат позволил себе сексизм, высказавшись против того, чтобы женщины работали на мужских соревнованиях, поскольку, по его мнению, "в топ-лигах судят только мужчины".

Как сообщает "Телеграф", при счете 1:2 в пользу соперника хозяева поля пытались отыграться, когда во время одной из атак игрок житомирского клуба оказался на газоне, но рефери София Причина не увидела пенальти.

В результате футболисты "Полесья" набросились на женщину-арбитра, тогда как Вадим Червак толкнул ее в спину, после чего та едва не упала.

Видео обзор матча "Полесье" - "Металлург" Запорожье

Причина наказала игрока прямой красной карточкой, что в итоге не позволило хозяевам спастись от поражения. После матча виновник инцидента извинился перед служительницей Фемиды в Instagram.

"В первую очередь хочу выразить свои искренние извинения арбитру Софии Причине, которой я доставил неудобства в этой ситуации. А также перед каждым из вас, кто стал свидетелем этой стычки", — написал пост Червак.

Ранее президент бразильского клуба Сержипи подрался с арбитрами в игре Кубка Бразилии против команды "Ботафого".

Перед этим в Мексике смертельную травму рефери нанес игрок, который получил от него красную карточку. После матча арбитр был доставлен в больницу без сознания, а после недели комы он умер.