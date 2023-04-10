Скандал в матчі чемпіонату України: футболіст штовхнув у спину арбітриню (відео)

Гравець уже вибачився за вчинок

Під час матчу української Першої ліги проти запорізького "Металурга" футболіст "Полісся" Вадим Червак штовхнув у спину арбітриню. Зовсім нещодавно футболіст "Динамо" Владислав Ванат дозволив собі сексизм, висловившись проти того, щоб жінки працювали на чоловічих змаганнях, оскільки, на його думку, "в топ-лігах судять лише чоловіки".

Як повідомляє "Телеграф", за рахунку 1:2 на користь суперника господарі поля намагалися відігратися, коли під час однієї з атак гравець житомирського клубу опинився на газоні, але рефері Софія Причина не побачила пенальті.

В результаті футболісти "Полісся" накинулися на арбітриню, тоді як Вадим Червак штовхнув її в спину, після чого та ледь не впала.

Відео огляд матчу "Полісся" — "Металург" Запоріжжя

Причина покарала гравця прямою червоною карткою, що не дозволило господарям врятуватися від поразки. Після матчу винуватець інциденту вибачився перед служницею Феміди в Instagram.

"Насамперед хочу висловити свої щирі вибачення до арбітрині Софії Причини, якій я завдав незручності у цій ситуації. А також, перед кожним із вас, хто став свідком цієї сутички", — написав пост Червак.

Раніше президент бразильського клубу Сержипі побився з арбітрами в поєдинку Кубка Бразилії проти команди "Ботафого".

Перед цим у Мексиці смертельну травму рефері завдав гравець, який отримав червону картку. Після матчу арбітра було доставлено до лікарні непритомним, а після тижня коми він помер.