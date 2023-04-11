"Газпром" станет спонсором футбольной команды из страны НАТО

Российская компания выплатит огромную сумму турецкому клубу

Российский "Газпром" станет новым титульным спонсором арены стамбульского "Бешикташа". Накануне в россии депутат призвал захватить часть Турции.

Об этом сообщает sozcu. По информации источника, новым титульным спонсором стадиона "Черных орлов" станет именно российская компания. К слову, соглашение с предыдущим титульным спонсором турецкого клуба, оператором сотовой связи Vodafone, истечет по окончании сезона 2022/23.

Сообщается, что спонсорское соглашение "Бешикташа" с "Газпромом" будет рассчитано на 5 лет. Турецкий клуб получит 60 млн евро за права на название стадиона в течение первых трех лет. Условия на оставшиеся два года будут обговорены дополнительно. Уже на следующей неделе вице-президент "Бешикташа" Шерхан Четинсайя приедет в рф по приглашению главы "Газпрома" Алексея Миллера для подписания договора.

В сети со смехом восприняли данную новость, ведь Турция является членом НАТО. Пользователи высмеяли очередное нелепое решение российских властей.

В сети смеются над решением Газпрома спонсировать футбольный клуб из страны НАТО

Ранее сообщалось, что бокс могут исключить из программы Олимпийских игр из-за влияния рф на Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую финансирует "Газпром".

Напомним, в сентябре 2022 года бывший боксер, а ныне депутат Госдумы рф Николай Валуев заявил, что россию вернут в международный спорт, когда Европа замерзнет.