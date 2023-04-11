"Газпром" стане спонсором футбольної команди із країни НАТО

Російська компанія виплатить величезну суму турецькому клубу

Російський "Газпром" стане новим титульним спонсором арени стамбульського "Бешикташу". Напередодні в росії депутат закликав захопити частину Туреччини.

Про це повідомляє sozcu. За інформацією джерела, новим титульним спонсором стадіону "Чорних орлів" стане російська компанія. До речі, угода з попереднім титульним спонсором турецького клубу, оператором стільникового зв’язку Vodafone, закінчиться після закінчення сезону 2022/23.

Повідомляється, що спонсорська угода "Бешикташа" з "Газпромом" буде розрахована на 5 років. Турецький клуб отримає 60 млн євро за права на назву стадіону протягом перших трьох років. Умови на наступні два роки будуть обговорені додатково. Вже наступного тижня віцепрезидент "Бешикташа" Шерхан Четінсайя приїде до росії на запрошення глави "Газпрому" Олексія Міллера для підписання договору.

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину, адже Туреччина є членом НАТО. Користувачі висміяли чергове безглузде рішення російської влади.

У мережі сміються з рішення Газпрому спонсорувати футбольний клуб із країни НАТО

Раніше повідомлялося, що бокс можуть виключити з програми Олімпійських ігор через вплив росії на Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку фінансує "Газпром".

Нагадаємо, у вересні 2022 року колишній боксер, а нині депутат Держдуми рф Микола Валуєв заявив, що росію повернуть у міжнародний спорт, коли Європа замерзне.