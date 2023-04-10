Журналист узнал, кто на 99 процентов возглавит сборную Украины по футболу

Билич может не стать главным тренером желто-синих

Как и ожидалось ранее, Сергей Ребров, скорее всего, возглавит сборную Украины по футболу.

Об этом сообщает журналист Сергей Болотников на YouTube-канале KDK. По его словам, все договоренности Украинской ассоциации футбола (УАФ) со специалистом "на мази".

При этом, утверждает он, информация о переговорах УАФ с хорватским тренером Славеном Биличем не соответствует действительности, и с ним никто не контактировал.

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"Кончаются последние формальности, какие-то юридические тонкости согласовываются. Как я говорил, 99 процентов, что Ребров будет в сборной. Все спокойно, выдыхаем", — резюмировал Болотников.

Недавно появилась информация, что Билич готов на бесплатную работу у руля сборной Украины по футболу.

Журналист Михаил Спиваковский сообщал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не рекомендовал Реброву возглавлять сборную Украины, пока УАФ возглавляет Андрей Павелко.

Следующий матч сборной Украины пройдет летом 2023 года. Примерно тогда же молодежная сборная Украины, которую также возглавляет Руслан Ротань, начнет выступления на Евро-2023 U-21. Поэтому УАФ нужно отыскать ему замену уже в скором времени. При этом назначение Ротаня на пост наставника главной команды страны вызвало волну критики, ведь теперь он отвечает сразу за три команды. Тренер работает еще и с ФК "Александрия".