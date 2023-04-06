Швейцарский журналист, светившийся на каналах Медведчука, и московский спецкор Le Monde: как появилась очередная порция негатива на Павелко

Андрей Павелко был переизбран в исполком УЕФА еще на 4 года

За несколько часов до голосования в УЕФА, где президент УАФ Андрей Павелко был одним из кандидатов на избрание в исполком организации, в издании Le Monde вышел о нем негативный материал. Автор статьи – московский спецкор. А обвинения ее против Павелко касались швейцарского журналиста Арно Беда, которого ранее в Украину привозили самолетом Виктора Медведчука.

Так, московский спецкор Le Monde Реми Дюпре со ссылкой на неизвестные источники в своей статье сообщила о якобы наличии иска против президента УАФ Андрея Павелко со стороны швейцарского журналиста Арно Беда.

"Заседание суда по делу о "фальсификации документов, угрозах, попытках принуждения и частной коррупции" пройдет 12 октября", — утверждала российский спецкор.

По ее данным, Павелко якобы подозревают в угрозах в адрес Арно Беда, который в 2018 году был автором критических статей о президенте УАФ.

Реагируя на такие упреки Дюпре, швейцарский адвокат Павелко опроверг их и сообщил, что швейцарскими судебными делами занималось бывшее руководство Федерации футбола Украины, тесно связанное с Российской Федерацией.

Напомним, что на самом деле судебный спор между журналистом Арно Беда и Андреем Павелко продолжается с 2018 года. Тогда Беда в издании L’Illustré опубликовал материалы о якобы причастности Павелко к офшору в ОАЭ с обвинениями в растрате средств. Поскольку эти утверждения не соответствовали действительности, Павелко подал против Беда иск в швейцарский суд. В ответ Беда начал делать заявления о якобы "его запугивании со стороны руководителя УАФ".

Однако украинские журналисты еще с 2018 года неоднократно разоблачали швейцарца в ангажированности и ложных показаниях. В частности, Беда часто путался в показаниях по поводу того, кто именно ему якобы угрожал ему от имени Павелко.

Также перед прошлыми выборами в исполком УЕФА Беда прилетал в Киев и пришел в студию 112-го телеканала Виктора Медведчука. Отмечалось, что швейцарец тогда прилетел в Украину личным самолетом упомянутого Медведчука.

Позже Беда извинялся за интервью на канале, заявляя, что пользовался непроверенной информацией. Также была информация, что L’Illustré уволила журналиста.

При этом еще в 2011 году Беда лично летал в Чечню, где общался с министром спорта. После этого в материалах L’illustré швейцарский журналист максимально отводил от Рамзана Кадырова весь негатив и уголовные обвинения со стороны швейцарских банков по поводу нелегальности происхождения средств президента Чечни.

Напомним, вчера в Лиссабоне Андрей Павелко победил на выборах в УЕФА и был повторно переизбран в исполком организации еще на 4 года.