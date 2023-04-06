Швейцарський журналіст, який світився на каналах Медведчука, і московський спецкор Le Monde: як з’явилася чергова порція негативу на Павелка

Андрій Павелко був переобраний до виконкому УЄФА ще на 4 роки

За кілька годин до голосування в УЄФА, де президент УАФ Андрій Павелко був одним з кандидатів на обрання до виконкому організації, у виданні Le Monde вийшов про нього негативний матеріал. Авторка статті — московський спецкор. А звинувачення її проти Павелка стосувалися швейцарського журналіста Арно Беда, якого раніше в Україну привозили літаком Віктора Медведчука.

Так, московський спецкор Le Monde Ремі Дюпре із посилання на невідомі джерела у своїй статті повідомила про нібито наявність позову проти президента УАФ Андрія Павелка збоку швейцарського журналіста Арно Беда.

"Засідання суду у справі про "фальсифікацію документів, погрози, спроби примусу та приватної корупції" пройде 12 жовтня", — стверджувала російська спецкорша.

За її даними, Павелка буцімто підозрюють у погрозах на адресу Арно Беда, який у 2018 році був автором критичних статей про президента УАФ.

Реагуючи на такі закиди Дюпре, швейцарський адвокат Павелка спростував закиди і повідомив, що швейцарськими судовими справами займалося колишнє керівництво Федерації футболу України, тісно пов'язане з Російською Федерацією.

Нагадаємо, що насправді судовий спір між журналістом Арно Беда та Андрієм Павелко триває ще з 2018 року. Тоді Беда у виданні L'Illustré опублікував матеріали про нібито причетність Павелка до офшора в ОАЕ зі звинуваченнями у розтраті коштів. Оскільки ці твердження не відповідали дійсності, то Павелко подав проти Беда позов до швейцарського суду. У відповідь Беда почав робити заяви про нібито "його залякування збоку керівника УАФ".

Однак, українські журналісти ще з 2018 року неодноразово викривали швейцарця у заангажованості та неправдивих свідченнях. Зокрема, Беда часто плутався у свідченнях з приводу того, хто саме йому нібито погрожував йому від імені Павелка.

Також ще перед минулими виборами до виконкому УЄФА Беда прилітав до Києва та прийшов до студії 112-го телеканалу Віктора Медведчука. Наголошувалося, що швейцарець тоді прилетів до України особистим літаком згаданого Медведчука.

Пізніше Беда вибачався за інтерв'ю на каналі, заявляючи, що користувався неперевіреною інформацією. Також була інформація, що L'Illustré звільнила журналіста.

При цьому ще 2011 року Беда особисто літав до Чечні, де спілкувався з тамтешнім міністром спорту. Після цього у матеріалах L'illustré швейцарський журналіст максимально відводив від Рамзана Кадирова весь негатив та кримінальні звинувачення з боку швейцарських банків щодо нелегальності походження коштів президента Чечні.

Нагадаємо, учора, в Лісабоні Андрій Павелко переміг на виборах в УЄФА і був повторно переобраний до виконкому організації ще на 4 роки.