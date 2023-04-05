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Корупція та погрози журналісту: на Павелка подали до суду в Швейцарії

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
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Павелко заперечує всі звинувачення
Павелко заперечує всі звинувачення. Фото facebook.com/andriy.pavelko

Функціонер вказує на руку кремля

Голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, якого заарештовували в листопаді 2022 року в Україні, звинувачується прокуратурою кантону Юра (Швейцарія) в підробці, погрозах, спробі примусу та приватної корупції.

Як повідомляє впливове французьке видання Le Monde, судовий розгляд має відбутися 12 жовтня в суді Поррентрюї (кантон Юра). Функціонер заперечує всі звинувачення в правопорушеннях у будь-яких розглядах, які проводять швейцарська чи українська влада.

Зазначається, що функціонер підозрюється в тиску та погрозах на адресу швейцарського журналіста-розслідувача Арно Беда, який стояв за його викриттями у 2018 році в швейцарському журналі L’Illustré.

За словами адвоката Павелка Філіпа Владимира Босса, його клієнт надав незаперечні докази того, що він головував на засіданні парламенту в момент вчинення ймовірного правопорушення.

Адвокати глави УАФ переконані, що швейцарські та українські справи були ініційовані колишнім керівництвом асоціації, яке "тісно пов’язане з росією", і що всі згадані дії та події є "черговою спробою усунути Павелка зі своєї посади".

Сьогодні, 5 квітня, Павелка було переобрано на 4-річний термін до виконкому УЄФА. Раніше Печерський суд усунув функціонера з посади голови Української асоціації футболу, але УАФ це спростовувала.

Пізніше повідомлялося, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак виступає проти Сергія Реброва біля керма збірної України, поки УАФ очолює Павелко.

Теги:
#Футбол #Суд #Швейцарія #Корупція #Загрози #Андрій Павелко #УАФ