Корупція та погрози журналісту: на Павелка подали до суду в Швейцарії

Функціонер вказує на руку кремля

Голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, якого заарештовували в листопаді 2022 року в Україні, звинувачується прокуратурою кантону Юра (Швейцарія) в підробці, погрозах, спробі примусу та приватної корупції.

Як повідомляє впливове французьке видання Le Monde, судовий розгляд має відбутися 12 жовтня в суді Поррентрюї (кантон Юра). Функціонер заперечує всі звинувачення в правопорушеннях у будь-яких розглядах, які проводять швейцарська чи українська влада.

Зазначається, що функціонер підозрюється в тиску та погрозах на адресу швейцарського журналіста-розслідувача Арно Беда, який стояв за його викриттями у 2018 році в швейцарському журналі L’Illustré.

За словами адвоката Павелка Філіпа Владимира Босса, його клієнт надав незаперечні докази того, що він головував на засіданні парламенту в момент вчинення ймовірного правопорушення.

Адвокати глави УАФ переконані, що швейцарські та українські справи були ініційовані колишнім керівництвом асоціації, яке "тісно пов’язане з росією", і що всі згадані дії та події є "черговою спробою усунути Павелка зі своєї посади".

Сьогодні, 5 квітня, Павелка було переобрано на 4-річний термін до виконкому УЄФА. Раніше Печерський суд усунув функціонера з посади голови Української асоціації футболу, але УАФ це спростовувала.

Пізніше повідомлялося, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак виступає проти Сергія Реброва біля керма збірної України, поки УАФ очолює Павелко.