Функционер указывает на руку кремля

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, которого арестовывали в ноябре 2022 года в Украине, обвиняется прокуратурой кантона Юра (Швейцария) в подлоге, угрозах и попытке принуждения и частной коррупции.

Как сообщает влиятельное французское издание Le Monde, судебное разбирательство должно состояться 12 октября в суде Поррентрюи (кантон Юра). Функционер отрицает все обвинения в правонарушениях в любых разбирательствах, проводимых швейцарскими или украинскими властями.

Отмечается, что функционер подозревается в давлении и угрозах в адрес швейцарского журналиста-расследователя Арно Беда, который стоял за его разоблачениями в 2018 году в швейцарском журнале L'Illustré.

По словам адвоката Павелко Филиппа Владимира Босса, его клиент предоставил неопровержимые доказательства того, что он председательствовал на заседании парламента в момент совершения предполагаемого правонарушения.

Адвокаты главы УАФ убеждены, что швейцарское и украинское дела были инициированы бывшим руководством ассоциации, которое тесно связано с рф, и что все упомянутые действия и события являются "очередной попыткой сместить Павелко со своего поста".

Сегодня, 5 апреля, Павелко был переизбран на 4-летний срок в исполком УЕФА. Ранее Печерский суд отстранил функционера от должности главы Украинской ассоциации футбола, но УАФ это опровергала.

Позже сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступает против Сергея Реброва у руля сборной Украины, пока УАФ возглавляет Павелко.