Журналіст дізнався, хто на 99 відсотків очолить збірну України з футболу

Біліч може не стати головним тренером жовто-синіх

Як і очікувалося раніше, Сергій Ребров, найімовірніше, очолить збірну України з футболу.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотніков на YouTube-каналі KDK. За його словами, всі домовленості Української асоціації футболу (УАФ) із спеціалістом "на мазі".

При цьому, стверджує він, інформація про переговори УАФ із хорватським тренером Славеном Білічем не відповідає дійсності, і з ним ніхто не контактував.

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"Закінчуються останні формальності, якісь юридичні тонкощі узгоджуються. Як я і казав, 99 відсотків, що Ребров буде у збірній. Все спокійно, видихаємо", — резюмував Болотніков.

Нещодавно з’явилася інформація, що Біліч готовий на безкоштовну роботу біля керма збірної України з футболу.

Журналіст Михайло Співаковський повідомляв, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак не рекомендував Реброву очолювати збірну України, поки УАФ очолює Андрій Павелко.

Наступний матч збірної України відбудеться влітку 2023 року. Приблизно тоді молодіжна збірна України, яку також очолює Руслан Ротань, розпочне виступи на Євро-2023 U-21. Тому УАФ необхідно знайти йому заміну вже незабаром. При цьому призначення Ротаня на посаду наставника головної команди країни викликало хвилю критики, адже тепер він відповідає одразу за три команди. Тренер працює ще й із ФК "Олександрія".