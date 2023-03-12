Буяльський кричав від болю: дике рішення арбітра у матчі "Дніпро-1" — "Динамо" (відео)

Черговий суддівський скандал в Україні

У неділю, 12 березня, відбувся центральний матч 17-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 "Дніпро-1" — "Динамо".

Зустріч відбулася в Ужгороді на стадіоні "Авангард" та завершилася мінімальною перемогою киян із рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем’єр-ліги.

Єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок Віталій Буяльський, який скористався помилкою захисника "господарів" під завісу 1-го тайму. У другій половині півзахисник "Дніпра-1" Домінго Бланко спеціально вдарив Буяльського по нозі, після чого "динамівець" кілька хвилин кричав від болю. Попри серйозність порушення, рефері Дмитро Кривушкін показав аргентинцю лише жовту картку, хоча напрошувалося вилучення.

До речі, червону картку побачив перед собою саме Буяльський, але вже після закінчення поєдинку. Очевидно, Віталій щось сказав рефері після гри.

Відеоогляд матчу "Дніпро-1" — "Динамо":

Нагадаємо, Буяльський нарешті повернувся до складу збірної України. Півзахисника взяв до національної команди новий наставник Руслан Ротань. Примітно, що Ротань не знав, коли його має замінити у головній команді країни Сергій Ребров.