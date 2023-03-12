Буяльский вопил от боли: дикое решение арбитра в матче "Днепр-1" - "Динамо" (видео)

Очередной судейский скандал в Украине

В воскресенье, 12 марта, состоялся центральный матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 "Днепр-1" — "Динамо".

Встреча состоялась в Ужгороде на стадионе "Авангард" и завершилась минимальной победой киевлян со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

Единственный гол во встрече записал на свой счет Виталий Буяльский, который воспользовался глупой ошибкой защитника "хозяев" под занавес 1-го тайма. Во второй половине полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко специально ударил Буяльского по ноге, после чего "динамовец" несколько минут кричал от боли. Несмотря на серьезность нарушения, рефери Дмитрий Кривушкин показал аргентинцу только желтую карточку, хотя тут напрашивалось удаление.

К слову, красную карточку увидел перед собой именно Буяльский, но уже после окончания поединка. Видимо, Виталий что-то сказал рефери после игры.

Видеообзор матча "Днепр-1" — "Динамо":

Напомним, Буяльский наконец-то вернулся в состав сборной Украины. Полузащитника взял в национальную команду новый наставник Руслан Ротань. Примечательно, что Ротань не знал, когда его должен заменить в главной команде страны Сергей Ребров.