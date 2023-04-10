Неймовірна сцена: арбітр вдарив ліктем зірку "Ліверпуля" в перерві матчу (відео)

Інцидент розслідується місцевою асоціацією

Арбітр Константин Хацидакіс вдарив зіркового футболіста "Ліверпуля" Ендрю Робертсона в перерві матчу проти "Арсеналу". Цього ж дня гравець "Полісся" Вадим Червак у грі Першої ліги України штовхнув у спину арбітриню.

Як повідомляє Daily Mail, інцидент в Англії стався, коли гравець господарів йшов з поля до тунелю і, ймовірно, щось сказав асистенту рефері, злегка торкнувшись його правого ліктя. У відповідь служитель Феміди підняв лікоть до обличчя шотландського захисника.

Після цього Робертсон почав сигналізувати, що арбітр вдарив його ліктем у горло, на що намагалися звернути увагу його партнери. Футбольна асоціація (ФА) Англії та спеціальний суддівський орган уже пообіцяли розслідувати інцидент.

"Ліверпуль" – "Арсенал". Відео голів та огляд матчу

Зазначається, що ФА розглядатиме це питання так само, якби гравець зробив подібне порушення поза увагою рефері. Такий вчинок зазвичай класифікується як "агресивна поведінка" і відповідає дискваліфікації на три матчі.

Український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко став антигероєм цього матчу, коли зробив вирішальну помилку, внаслідок якої його команда втратила перемогу над "Ліверпулем". Зрештою команди зіграли 2:2.

Нещодавно президент бразильського клубу Сержіпі взяв участь у бійці арбітрами в грі проти "Ботафого" в Кубку Бразилії.

Раніше в Мексиці рефері смертельно травмував гравець, який був вилучений з поля. Після матчу служителя Феміди непритомним доставили до лікарні, а через тиждень коми він помер.