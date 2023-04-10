Неймовірна сцена: арбітр вдарив ліктем зірку "Ліверпуля" в перерві матчу (відео)
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Інцидент розслідується місцевою асоціацією
Арбітр Константин Хацидакіс вдарив зіркового футболіста "Ліверпуля" Ендрю Робертсона в перерві матчу проти "Арсеналу". Цього ж дня гравець "Полісся" Вадим Червак у грі Першої ліги України штовхнув у спину арбітриню.
Як повідомляє Daily Mail, інцидент в Англії стався, коли гравець господарів йшов з поля до тунелю і, ймовірно, щось сказав асистенту рефері, злегка торкнувшись його правого ліктя. У відповідь служитель Феміди підняв лікоть до обличчя шотландського захисника.
Після цього Робертсон почав сигналізувати, що арбітр вдарив його ліктем у горло, на що намагалися звернути увагу його партнери. Футбольна асоціація (ФА) Англії та спеціальний суддівський орган уже пообіцяли розслідувати інцидент.
Зазначається, що ФА розглядатиме це питання так само, якби гравець зробив подібне порушення поза увагою рефері. Такий вчинок зазвичай класифікується як "агресивна поведінка" і відповідає дискваліфікації на три матчі.
Український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко став антигероєм цього матчу, коли зробив вирішальну помилку, внаслідок якої його команда втратила перемогу над "Ліверпулем". Зрештою команди зіграли 2:2.
Нещодавно президент бразильського клубу Сержіпі взяв участь у бійці арбітрами в грі проти "Ботафого" в Кубку Бразилії.
Раніше в Мексиці рефері смертельно травмував гравець, який був вилучений з поля. Після матчу служителя Феміди непритомним доставили до лікарні, а через тиждень коми він помер.