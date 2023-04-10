Невообразимая сцена: арбитр ударил локтем звезду "Ливерпуля" в перерыве матча (видео)
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Инцидент расследуется местной ассоциацией
Арбитр Константин Хацидакис ударил звездного футболиста "Ливерпуля" Эндрю Робертсона в перерыве матча против "Арсенала". В этот же день игрок "Полесья" Вадим Червак в игре Первой лиги Украины толкнул в спину женщину-арбитра.
Как сообщает Daily Mail, инцидент в Англии произошел, когда игрок хозяев шел с поля по направлению к туннелю и, вероятно, что-то сказал ассистенту рефери, слегка коснувшись его правого локтя. В ответ служитель Фемиды поднял локоть к лицу шотландского защитника.
После этого Робертсон начал сигнализировать, что арбитр ударил его локтем в горло, на что пытались обратить внимание и его партнеры. Футбольная ассоциация (ФА) Англии и специальный судейский орган уже пообещали расследовать инцидент.
Отмечается, что ФА будет рассматривать этот вопрос точно так же, как если бы игрок совершил подобное нарушение вне внимания рефери. Такой поступок обычно классифицируется как "агрессивное поведение" и влечет за собой дисквалификацию на три матча.
Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко стал антигероем этого матча, когда совершил решающую ошибку, в результате которой его команда упустила победу над "Ливерпулем". В итоге команды сыграли 2:2.
Недавно президент бразильского клуба Сержипи поучаствовал в драке арбитрами в игре против "Ботафого" в Кубка Бразилии.
Ранее в Мексике рефери смертельно травмировал игрок, который был им удален с поля. После матча служителя Фемиды без сознания доставили в больницу, а спустя неделю комы он умер.