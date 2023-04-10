Невообразимая сцена: арбитр ударил локтем звезду "Ливерпуля" в перерыве матча (видео)

Инцидент расследуется местной ассоциацией

Арбитр Константин Хацидакис ударил звездного футболиста "Ливерпуля" Эндрю Робертсона в перерыве матча против "Арсенала". В этот же день игрок "Полесья" Вадим Червак в игре Первой лиги Украины толкнул в спину женщину-арбитра.

Как сообщает Daily Mail, инцидент в Англии произошел, когда игрок хозяев шел с поля по направлению к туннелю и, вероятно, что-то сказал ассистенту рефери, слегка коснувшись его правого локтя. В ответ служитель Фемиды поднял локоть к лицу шотландского защитника.

После этого Робертсон начал сигнализировать, что арбитр ударил его локтем в горло, на что пытались обратить внимание и его партнеры. Футбольная ассоциация (ФА) Англии и специальный судейский орган уже пообещали расследовать инцидент.

"Ливерпуль" - "Арсенал". Видео голов и обзор матча

Отмечается, что ФА будет рассматривать этот вопрос точно так же, как если бы игрок совершил подобное нарушение вне внимания рефери. Такой поступок обычно классифицируется как "агрессивное поведение" и влечет за собой дисквалификацию на три матча.

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко стал антигероем этого матча, когда совершил решающую ошибку, в результате которой его команда упустила победу над "Ливерпулем". В итоге команды сыграли 2:2.

Недавно президент бразильского клуба Сержипи поучаствовал в драке арбитрами в игре против "Ботафого" в Кубка Бразилии.

Ранее в Мексике рефери смертельно травмировал игрок, который был им удален с поля. После матча служителя Фемиды без сознания доставили в больницу, а спустя неделю комы он умер.