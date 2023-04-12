Футболист "Шахтера" получил ужасную травму в матче УПЛ (видео)

Игрок рискует пропустит молодежный Евро-2023

В матче украинской Премьер-лиги против "Львова" полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив получил серьезную травму. Недавно его коллега во Вьетнаме получил повреждение, когда праздновал гол в стиле Криштиану Роналду.

Об ужасной травме сообщает Setanta Sports в Telegram. Еще в первом тайме игрок подвернул голеностоп, когда боролся за мяч с соперником.

Вследствие повреждения футболист донецкой команды покинул поле на носилках, а его заменил Олег Очеретько.

Как отмечает спортивный врач Дмитрий Бабелюк, сезон для Крыськива на 99,9 процентов завершен, и он пропустит молодежный чемпионат Европы в 2023 году в составе сборной Украины, цитирует его ТаТоТаке.

"Произошла внешняя ротация стопы, которая, скорее всего, привела к разрыву связок голеностопа. Кажется, игроку удалось обойтись без переломов, ведь часто чрезмерная ротация стопы может приводить к переломам в области сустава. Дмитрию нужно будет тщательно сконцентрироваться на восстановлении, которое может составлять 2-3 месяца", — подчеркнул Бабелюк.

Ранее испанский защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта получил тяжелую травму головы, пока его партнеры по команде, украинец Михаил Мудрик и португалец Жуан Феликс разминались, пока тому оказывали помощь.

Перед этим экс-тренер "Милана", "Интера", "Ювентуса", "Лацио" Альберто Дзаккерони попал в реанимацию после падения в своем доме с травмой головы.