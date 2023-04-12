Футболіст "Шахтаря" отримав жахливу травму в матчі УПЛ (відео)

Гравець ризикує пропустити молодіжний Євро-2023

У матчі української Прем’єр-ліги проти "Львова" півзахисник "Шахтаря" Дмитро Криськів зазнав серйозної травми. Нещодавно його колега у В’єтнамі отримав пошкодження, коли святкував гол у стилі Кріштіану Роналду.

Про жахливу травму повідомляє Setanta Sports у Telegram. Ще в першому таймі гравець підвернув гомілкостоп, коли боровся за м’яч із суперником.

Внаслідок пошкодження футболіст донецької команди залишив поле на ношах, а його замінив Олег Очеретько.

Як зазначає спортивний лікар Дмитро Бабелюк, сезон для Криськіва на 99,9 відсотків завершено, і він пропустить молодіжний чемпіонат Європи у 2023 році в складі збірної України, цитує його ТаТоТаке.

"Відбулася зовнішня ротація стопи, яка, швидше за все, призвела до розриву зв’язок гомілкостопу. Здається, гравцеві вдалося обійтися без переломів, адже часто надмірна ротація стопи може призводити до переломів у ділянці суглоба. Дмитру потрібно буде ретельно сконцентруватися на відновленні, яке може становити 2-3 місяці", — наголосив Бабелюк.

Раніше іспанський захисник "Челсі" Сесар Аспілікуета отримав тяжку травму голови, поки його партнери по команді, українець Михайло Мудрик і португалець Жуан Фелікс розминалися, доки надавали допомогу.

Перед цим екстренер "Мілана", "Інтера", "Ювентуса", "Лаціо" Альберто Дзаккероні потрапив до реанімації після падіння в своєму будинку із травмою голови.