Героїня гучного відео з-під Лаври захопила своєю красою (фото)

Дівчина будує модельну кар’єру

Героїня вірусного відео з-під Київо-Печерської лаври та дівчина футболіста "Шахтаря" Дмитра Топалова Ірина Селезньова захопила користувачів соцмереж своєю красою.

Як повідомляє Телеграф, дівчина будує кар’єру моделі та бере участь у показі модних колекцій в Парижі. Селезньова співпрацює з модельним агентством Charme de la Mode.

Користувачі різних сайтів та соцмереж не приховують свого захоплення її красою. "Чудова", "Красива", "Я закохався", — такі коментарі можна прочитати під постами про обраницю Топалова.

Раніше емоційне відео із Селезньовою про відмову УПЦ МП залишати Києво-Печерську лавру стало вірусним у мережі. В ньому вона виступила проти його присутності в Україні, вказуючи на загрозу національній безпеці. Крім того, дівчина висловила подив, яким чином її парафіянами виявились молоді люди.

Пізніше обраниця Топалова зізналася, що вже протягом чотирьох років спілкується лише українською, а її хлопець також поступово переходить на рідну мову.