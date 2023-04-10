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Героїня гучного відео з-під Лаври захопила своєю красою (фото)

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Автор
Ірина Селезньова бере участь у модельних зйомках Новина оновлена 10 квітня 2023, 13:35
Ірина Селезньова бере участь у модельних зйомках. Фото charmedelamode.pl

Дівчина будує модельну кар’єру

Героїня вірусного відео з-під Київо-Печерської лаври та дівчина футболіста "Шахтаря" Дмитра Топалова Ірина Селезньова захопила користувачів соцмереж своєю красою.

Як повідомляє Телеграф, дівчина будує кар’єру моделі та бере участь у показі модних колекцій в Парижі. Селезньова співпрацює з модельним агентством Charme de la Mode.

charmedelamode.pl
charmedelamode.pl
charmedelamode.pl
charmedelamode.pl
charmedelamode.pl
charmedelamode.pl
charmedelamode.pl
charmedelamode.pl
charmedelamode.pl
charmedelamode.pl
charmedelamode.pl
charmedelamode.pl
charmedelamode.pl
charmedelamode.pl

Користувачі різних сайтів та соцмереж не приховують свого захоплення її красою. "Чудова", "Красива", "Я закохався", — такі коментарі можна прочитати під постами про обраницю Топалова.

Раніше емоційне відео із Селезньовою про відмову УПЦ МП залишати Києво-Печерську лавру стало вірусним у мережі. В ньому вона виступила проти його присутності в Україні, вказуючи на загрозу національній безпеці. Крім того, дівчина висловила подив, яким чином її парафіянами виявились молоді люди.

Пізніше обраниця Топалова зізналася, що вже протягом чотирьох років спілкується лише українською, а її хлопець також поступово переходить на рідну мову.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Модель #Топалов