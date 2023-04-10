Героиня нашумевшего видео из-под Лавры восхитила своей красотой (фото)

Девушка строит модельную карьеру

Героиня вирусного видео из-под Киево-Печерской лавры и девушка футболиста "Шахтера" Дмитрия Топалова Ирина Селезнева восхитила пользователей соцсетей своей красотой.

Как сообщает Телеграф, девушка строит карьеру модели и участвует в показе модных коллекций в Париже. Селезнева сотрудничает с модельным агентством Charme de la Mode.

Пользователи различных сайтов и соцсетей не скрывают своего восхищения ее красотой. "Превосходна", "Красива", "Я влюбился", — такие комментарии можно прочитать под постами про избранницу Топалова.

Ранее эмоциональное видео с Селезневой об отказе УПЦ МП покидать Киево-Печерскую лавру стало вирусным в сети. В нем она выступила против его присутствия в Украины, указывая на угрозу национальной безопасности. Кроме того, девушка выразила недоумение, каким образом ее прихожанами оказались молодые люди.

Позже избранница Топалова призналась, что уже в течение четырех лет общается только на украинском, а ее парень также постепенно переходит на родной язык.