Колишній тренер Андрія Шевченка потрапив у реанімацію: він удома отримав травму голови

Альберто Дзаккероні запросив Шеву до "Мілана"

Відомий по роботі у "Мілані", "Інтері", "Ювентусі", "Лаціо" тренер Альберто Дзаккероні потрапив до реанімації після падіння у своєму будинку. Раніше ми писали про гучний скандал навколо голови Федерації футболу Франції.

Як пише La Gazzetta dello Sport, 69-річний Дзаккероні знаходився у своєму будинку, коли впав і вдарився головою об землю, знепритомнівши. Швидка допомога негайно доправила Дзаккероні до лікарні та помістила до реанімації. Поки невідомо, чи удар головою об землю став причиною втрати свідомості. У колишнього тренера діагностовано струс мозку та травму голови. Він ще не прийшов до тями.

Дзаккероні завершив професійну діяльність у 2019 році, залишивши збірну ОАЕ.

Цікаво, що саме Дзаккероні запросив Андрія Шевченка до "Мілана" 1999 року. Тоді він із клубом виграв чемпіонат Італії та був названий тренером року в країні.

Раніше ми писали, що гранди європейського футболу мають намір організувати Суперлігу. Серед засновників турніру є і колишній команди Дзаккероні.

До речі, цими днями йде клубний чемпіонат світу з футболу: розклад та результати матчів.