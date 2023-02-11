Бывший тренер Андрея Шевченко попал в реанимацию: он дома получил травму головы

Альберто Дзаккерони пригласил Шеву в "Милан"

Известный по работе в "Милане", "Интере", "Ювентусе", "Лацио" тренер Альберто Дзаккерони попал в реанимацию после падения в своем доме. Ранее мы писали о громком скандале вокруг главы Федерации футбола Франции.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, 69-летний Дзаккерони находился в своем доме, когда упал и ударился головой о землю, потеряв сознание. Скорая помощь немедленно доставила Дзаккерони в больницу и поместила в реанимацию. Пока неизвестно, стал ли удар головой о землю причиной потери сознания. У бывшего тренера диагностировано сотрясение мозга и травма головы. Он еще не пришел в сознание.

Дзаккерони завершил профессиональную деятельность в 2019 году, покинув сборную ОАЭ.

Интересно, что именно Дзаккерони пригласил Андрея Шевченко в "Милан" в 1999 году. Тогда он с клубом выиграл чемпионат Италии и был назван тренером года в стране.

Ранее мы писали, что гранды европейского футбола собираются организовать Суперлигу. В числе учредителей турнира есть и бывшик команды Дзаккерони.

Кстати, в эти дни идет клубный чемпионат мира по футболу: расписание и результаты матчей.