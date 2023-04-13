"Хотілося застрелитися": Шевченко довів тренера збірної росії до втрати свідомості (відео)

Молодий "Шева" тоді забив свій найзнаменитіший гол за збірну України

Колишній тренер збірної рф Олег Романцев знепритомнів після помилки воротаря Олександра Філімонова у матчі з Україною у жовтні 1999 року. Раніше сам Філімонов поділився спогадами про цей пропущений м’яч, який позбавив команду росії шансів на вихід на Євро-2000.

Про це розповів сам Романцев у розмові з Леонідом Слуцьким на YouTube-каналі "Коммент.Шоу". 69-річний Романцев зізнався, що тяжко сприйняв пропущений гол від Андрія Шевченка зі штрафного на останніх хвилинах матчу з Україною. Він зазначив, що навіть знепритомнів на деякий час, а після гри йому хотілося застрелитися.

– Матч з Україною. Що ви відчували? Ця 88-а хвилина… Такої нелюдської тиші на стадіоні я ніколи не чув. Мені страшно уявити, що творилося всередині у вас.

- А ти не повіриш, якщо я розповім. Я непритомний [був], нічого не пам’ятаю, коли це сталося. Мені кажуть, що я підвівся і пішов. Я знепритомнів, був як робот. І потім кажуть, що гра не скінчилася. А я пішов як лунатик.

– Ви не контролювали себе.

– Ні. Прийшов до тями в кімнатці, мені там коньяк дають, В’ячеслав Іванович стоїть (Колосков, експрезидент РФС. – Ред.) Мені завжди щастило на людей, які були зі мною поряд.

– Одному таке пройти неможливо?

– Та можна, тільки хотілося застрелитися чи з вікна кинутися.

– Знайоме почуття.

– Не дай боже комусь це пережити, – заявив Романцев.

Нагадаємо, цьому взяттю воріт у жовтні минулого року виповнилося 23 роки. Нічия тоді вивела збірну України до стикового раунду кваліфікації, де наша команда програла Словенії (2:1, 1:1), Франція з першого місця вийшла на Євро, а росія стала третьою у відборі (виліт із турніру).

Раніше Філімонов заявив, що повномасштабне вторгнення рф в Україну стало наслідком Майдану.