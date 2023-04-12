У рф вирішили добити російський футбол: прийнято рішення щодо кримських клубів

Російські спортивні чиновники наближають крах футболу у рф

Чотири клуби з окупованого Криму можуть пройти ліцензування Російським футбольним союзом (РФС), що загрожує російському футболу новими санкціями від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародної федерації футболу (ФІФА). На даний момент усі російські клуби виключені з міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

У вівторок, 11 квітня, відбулася зустріч представників РФС і так званої "Федерації футболу Криму", повідомляє telegram-канал інсайдера Івана Карпова. За його інформацією, "Севастополь", "Рубін" (Ялта), "Океан" (Керч), а також "Таврію" (Сімферополь) допустять до ліцензування.

На цей час не озвучено, в якому футбольному дивізіоні росії виступатимуть кримські клуби. Рішення залежить від реформи Другої Ліги. Також цим клубам потрібно буде пройти сертифікацію стадіонів.

Проте, футбольні вболівальники в росії чудово розуміють, що рішення допустити кримські клуби в першість рф призведе до колосальних проблем у російському футболі, адже УЄФА і ФІФА, як і весь цивілізований світ, вважають, що Крим — це Україна.

Раніше повідомлялося, що РФС хоче перейти до Азійської футбольної конфедерації (АФК), проте російському футболу ніяк не допоможе перехід до Азії, адже санкції ФІФА залишаються чинними. Нещодавно УЄФА запросив збірну росії на міжнародний турнір.