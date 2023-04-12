Российский спортивные чиновники приближают крах футбола в рф

Четыре клуба из оккупированного Крыма могут пройти лицензирование Российским футбольным союзом (РФС), что грозит российскому футболу новыми санкциями от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). На данный момент все российские клубы исключены из международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Во вторник, 11 апреля, прошла встреча представителей РФС и так называемой "Федерации футбола Крыма", передает telegram-канал инсайдера Ивана Карпова. По его информации, "Севастополь", "Рубин" (Ялта), "Океан" (Керчь), а также "Таврию" (Симферополь) допустят к лицензированию.

На данный момент не озвучено, в каком футбольном дивизионе рф будут выступать крымские клубы. Решение зависит от реформы Второй лиги. Также этим клубам необходимо будет пройти сертификацию стадионов.

Тем не менее футбольные болельщики в россии прекрасно понимают, что решение допустить крымские клубы в первенство рф приведет к колоссальным проблемам в российском футболе, ведь УЕФА и ФИФА, как и весь цивилизованный мир, считают, что Крым — это Украина.

Ранее сообщалось, что РФС хочет перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), однако российскому футболу никак не поможет переход в Азию, ведь санкции ФИФА остаются в силе. Недавно УЕФА пригласил сборную россии на международный турнир.