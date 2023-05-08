Іменитий боксер хоче змусити Усика забути українську мову

Британець хоче навчити його говорити англійською

Британський топбоксер Дерек Чісора оцінив повідомлення про організацію великого боксерського шоу, в якому будуть битися зірки суперважкої ваги українець Олександр Усик (20-0, 13 КО), співвітчизники Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО), Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) та американець Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО).

В інтерв’ю iFL TV він захоплено відреагував на чутки щодо проведення такого вечора боксу. При цьому боєць хотів би стати промоутером цього заходу.

"Ці поєдинки мають побачити люди, адже це протистояння майстерності. Я готовий стати промоутером. Мабуть, ви чули, що Усик не говорить англійською. Якщо я за нього візьмуся, то він почне говорити англійською. І так заговорить, що забуде українську!", — переконаний Чісора.

На думку британського боксера, кожен із цих поєдинків має коштувати близько 150 млн, оскільки Саудівська Аравія готова їх профінансувати.

Повідомлялося, що за це шоу найбільшу суму заробить Ф’юрі: близько 113 млн доларів. Усик має отримати 75 млн доларів, тоді як Вайлдер і Джошуа стануть багатшими на 37 млн доларів кожен.

Нагадаємо, що український суперважковаговик мав провести бій із Ф’юрі в квітні 2023 року, але командам боксерів не вдалося домовитися через потенційний реванш.

Сам Усик нещодавно побував на передовій, де застосував зброю. Тим самим він викликав в росії істерику.