Британец хочет научить его говорить на английском

Британский топ-боксер Дерек Чисора оценил сообщения об организации большого боксерского шоу, в котором будут драться звезды супертяжелого веса украинец Александр Усик (20-0, 13 КО), соотечественники Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО), Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО).

В интервью iFL TV он восторженно отреагировал на слухи о проведении такого вечера бокса. При этом боец хотел бы стать промоутером данного мероприятия.

"Эти поединки должны увидеть люди, ведь это противостояние мастерства. Я готов стать промоутером. Вероятно, вы слышали, что Усик не говорит по-английски. Если я за него возьмусь, то он начнет говорить на английском. И так заговорит, что забудет украинский!", — убежден Чисора.

По мнению британского боксера, каждый из этих поединков должен стоить в сумму около 150 млн, поскольку Саудовская Аравия готова их профинансировать.

Сообщалось, что за это шоу самую большую сумму заработает Фьюри: около 113 млн долларов. Усик должен получить 75 млн долларов, в то время, как Уайлдер и Джошуа станут богаче на 37 млн долларов каждый.

Напомним, что украинский супертяжеловес должен был провести бой с Фьюри в апреле 2023 года, но командам боксеров не удалось договориться из-за потенциального реванша.

Сам Усик недавно побывал на передовой, где применил оружие. Тем самым он вызвал в россии истерику.