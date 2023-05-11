Жена Усика отправила взрывной "подарок" оккупантам (видео)

Рашисты получили "привет" от любимой супертяжеловеса

Супруга звезды украинского бокса Александра Усика, который ранее на фронте сам брал в руки оружие, Катерина с помощью мины передала "привет" российским захватчикам.

Видео об этом опубликовал аккаунт ЗСУ Hub в TikTok. На нем можно увидеть, как украинский воин подписывает боеприпас с посланием от избранницы спортсмена.

"За Украину, за Крым. От Катерины Усик", — говорится на снаряде.

Также в ролике есть кадры, как боеприпас выстреливают из 120-миллиметрового миномета.

На днях Усик высмеяла рф за ее парад на 9 мая в Москве. Ранее она напомнила россиянам, что без украинцев и помощи США нацизм не удалось бы победить.

Перед этим супруга чемпиона мира по четырем версиям в супертяжелом весе поделилась переживаниями после атаки Украины дронами-шахедами.

Также Усик рассказала, что у них дома с мужем украли российские оккупанты. Так, после нападения захватчиков у них похитили бойлер.